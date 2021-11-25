Азербайджан может стать транзитной страной в грузоперевозках между Германией и Китаем

В ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) состоялась встреча с делегациями ведущих германских компаний в сфере транспорта, логистики и строительства, находящихся с рабочим визитом в Азербайджане.

В ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) состоялась встреча с делегациями ведущих германских компаний в сфере транспорта, логистики и строительства, находящихся с рабочим визитом в Азербайджане.

Как сообщает Report, в ходе встречи были рассмотрены существующие возможности для делового сотрудничества между двумя странами.

Первый заместитель председателя АЖД Алирза Сулейманов отметил, что сотрудничество между АЖД и Metrans, 100% дочерней компанией Hamburger Hafen Logistic, может быть осуществлено в направлении перевозок контейнерных грузов из Европы в Среднюю Азию и Китай и в обратном направлении транзитом через Азербайджан. То есть, компания Metrans может перевозить контейнеры до портов Турции, а оттуда ADY Container - в направлении Азербайджан-Средняя Азия-Китай.

Исполнительный директор Германо-Азербайджанской внешнеторговой палаты Тобиас Бауманн подчеркнул, что возглавляемая им структура поддерживает расширение сотрудничества с компаниями, работающими в сфере услуг в Азербайджане. Отметив, что делегации германских компаний при поддержке Министерства экономики и энергетики Германии находятся с рабочим визитом в Азербайджане, гость выразил уверенность в том, что встреча внесет вклад в укрепление связей в железнодорожной сфере между двумя странами.

На встрече были также обсуждены широкомасштабные строительные работы, проводимые на освобожденных территориях Азербайджана, в том числе железнодорожные проекты.

Гости дали подробную информацию о компаниях, которые они представляют, и озвучили свои предложения по участию в различных проектах в железнодорожной сфере.

Стороны обсудили вопросы взаимодействия в сфере грузоперевозок, логистики и строительства.