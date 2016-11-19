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    Азербайджан может стать транзитной страной для транспортировки зерна

    Российская компания Русагротанс намерена транзитом через Азербайджан поставлять продукцию на рынок в ряд восточных стран

    Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Российская компания ЗАО "Русагротанс" - крупнейший перевозчик зерна в России собирается транспортировать российское зерно транзитом через Азербайджан на рынки таких ближневосточных стран, как Иран, Ирак, Пакистан, Афганистан и др.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил генеральный директор компании Юрий Ким.

    По его словам, руководимая им компания с сезона 2016/17 собирается активно содействовать наращиванию транзита через Азербайджан и Грузию в направлении иранского порта Бандер-Аббас, находящегося в Персидском заливе, с использованием новой железнодорожной ветки Астара-Решт.

    Кроме этого, Ю.Ким отметил, что "Русагротанс" планирует использовать транзит через азербайджанскую и грузинскую железнодорожную сеть, а точнее, железнодорожную магистраль Баку-Тбилиси-Карс, которая в скором времени будет сдана в эксплуатацию для поставок в Турцию через Карс.

    "В настоящее время значительная часть потока на Иран обеспечивается через порты Каспия, имеющие ограниченный потенциал по экспортной перевалке, а на Турцию – через малые порты Азовского моря", - добавил гендиректор компании.

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