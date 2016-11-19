Азербайджан может стать транзитной страной для транспортировки зерна

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Российская компания ЗАО "Русагротанс" - крупнейший перевозчик зерна в России собирается транспортировать российское зерно транзитом через Азербайджан на рынки таких ближневосточных стран, как Иран, Ирак, Пакистан, Афганистан и др.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил генеральный директор компании Юрий Ким.

По его словам, руководимая им компания с сезона 2016/17 собирается активно содействовать наращиванию транзита через Азербайджан и Грузию в направлении иранского порта Бандер-Аббас, находящегося в Персидском заливе, с использованием новой железнодорожной ветки Астара-Решт.

Кроме этого, Ю.Ким отметил, что "Русагротанс" планирует использовать транзит через азербайджанскую и грузинскую железнодорожную сеть, а точнее, железнодорожную магистраль Баку-Тбилиси-Карс, которая в скором времени будет сдана в эксплуатацию для поставок в Турцию через Карс.

"В настоящее время значительная часть потока на Иран обеспечивается через порты Каспия, имеющие ограниченный потенциал по экспортной перевалке, а на Турцию – через малые порты Азовского моря", - добавил гендиректор компании.