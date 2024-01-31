Азербайджан может присоединиться к транзитной системе Евросоюза

Азербайджан работает над присоединением к транзитной системе в рамках Евросоюза (ЕС).

Азербайджан работает над присоединением к транзитной системе в рамках Евросоюза (ЕС).

Как сообщает Report, об этом заявил начальник управления таможенного контроля Государственного таможенного комитета (ГТК) Джафар Гулузаде на мероприятии CEO MeetUp Logistics & Trade, организованном Caspian Energy Club и ОО "Ассоциацией транспортно-экспедиторских компаний Азербайджана".

"В рамках ЕС используется компьютеризированная транзитная система. Азербайджан выразил желание присоединиться к этой конвенции. Наша страна получила неофициальный статус наблюдателя в Осло, столице Норвегии. После завершения необходимых процедур мониторинговая группа проведет оценку", - отметил он.