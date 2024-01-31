О нас

Азербайджан может присоединиться к транзитной системе Евросоюза

Азербайджан может присоединиться к транзитной системе Евросоюза Азербайджан работает над присоединением к транзитной системе в рамках Евросоюза (ЕС).
Инфраструктура
31 января 2024 г. 11:51
Азербайджан может присоединиться к транзитной системе Евросоюза

Азербайджан работает над присоединением к транзитной системе в рамках Евросоюза (ЕС).

Как сообщает Report, об этом заявил начальник управления таможенного контроля Государственного таможенного комитета (ГТК) Джафар Гулузаде на мероприятии CEO MeetUp Logistics & Trade, организованном Caspian Energy Club и ОО "Ассоциацией транспортно-экспедиторских компаний Азербайджана".

"В рамках ЕС используется компьютеризированная транзитная система. Азербайджан выразил желание присоединиться к этой конвенции. Наша страна получила неофициальный статус наблюдателя в Осло, столице Норвегии. После завершения необходимых процедур мониторинговая группа проведет оценку", - отметил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan may join transit system of European Union
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Avropa İttifaqının tranzit sisteminə qoşula bilər

Другие новости из категории

В Брюсселе представлена стратегия расширения Бакинского порта
ФотоВ Брюсселе представлена стратегия расширения Бакинского порта
31 января 2024 г. 10:21
В Нахчыване открыт новый маршрут между таможенно-пограничными пунктами 
В Нахчыване открыт новый маршрут между таможенно-пограничными пунктами 
31 января 2024 г. 09:54
На ряде дорог Баку наблюдаются пробки
На ряде дорог Баку наблюдаются пробки
31 января 2024 г. 08:25
Госслужба: Готовятся предложения по земельной реформе в Карабахе
Госслужба: Готовятся предложения по земельной реформе в Карабахе
30 января 2024 г. 17:51
В Азербайджане готовится законопроект касательно самовольных построек
В Азербайджане готовится законопроект касательно самовольных построек
30 января 2024 г. 15:25
Самолет авиакомпании Swiss International Air Lines совершил экстренную посадку в Баку
Самолет авиакомпании Swiss International Air Lines совершил экстренную посадку в Баку
30 января 2024 г. 11:39
20-летний путь развития гражданской авиации Азербайджана: достижения и перспективы
Фото20-летний путь развития гражданской авиации Азербайджана: достижения и перспективы
30 января 2024 г. 10:39
В 2023 году на заводах ASCO было отремонтировано 103 судна
В 2023 году на заводах ASCO было отремонтировано 103 судна
30 января 2024 г. 10:36
В Кяльбаджаре дороги расчищены от снега
В Кяльбаджаре дороги расчищены от снега
30 января 2024 г. 09:46
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
30 января 2024 г. 08:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi