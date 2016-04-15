​Азербайджан может применить налоги для крупнотоннажных российских автомобилей

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ В Азербайджане предлагается ввести налог на ущерб, наносимый магистральным дорогам страны транспортными средствами весом более 12 тонн с российской регистрацией, пользующимся международными транспортными коридорами Север-Юг и Восток-Запад на территории Азербайджана.

Об этом сказала Report глава отдела по связям с общественностью Государственной службы автомобильного транспорта (ГСАТ) министерства транспорта Шафа Мехмангызы.

"После аналогичного решения российской стороны мы в течение нескольких месяцев подготовили свои предложения по разработке соответствующего законопроекта в Азербайджане", - отметила Ш.Мехмангызы.

Она добавила, что документ с предложениями уже направлен в министерство транспорта, которое, в свою очередь, представило его в Кабинет министров.

Напомним, что с сегодняшнего дня на территории Российской Федерации вступили в силу изменения в порядке работы системы взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими массу свыше 12 тонн, в том числе и для грузоперевозчиков из Азербайджана.