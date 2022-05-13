Азербайджан может повысить цены на международные грузоперевозки по железной дороге

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) могут пересмотреть цены на международные грузоперевозки и повысить стоимость услуг.

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) могут пересмотреть цены на международные грузоперевозки и повысить стоимость услуг.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела грузоперевозок ЗАО Эмиль Ахмедов.

"Мы выступаем за повышение цен на новые заказы. Мы подписали протокол о повышении цен на грузоперевозки по коридору во время заседания Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ)", - отметил Ахмедов.

Он отметил, что по железной дороге перевозки осуществляются быстрее: "У нас пока не так много заказов на перевозку грузов. Основной вопрос заключается в том. чтобы обеспечить стабильность прохождения грузов через Азербайджан. Очень важно, чтобы после изменения геополитической ситуации грузоперевозки проходили через Азербайджан. Для этого необходима своевременная транспортировка грузов".