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Азербайджан может повысить цены на международные грузоперевозки по железной дороге

Азербайджан может повысить цены на международные грузоперевозки по железной дороге ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) могут пересмотреть цены на международные грузоперевозки и повысить стоимость услуг.
Инфраструктура
13 мая 2022 г. 13:10
Азербайджан может повысить цены на международные грузоперевозки по железной дороге

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) могут пересмотреть цены на международные грузоперевозки и повысить стоимость услуг.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела грузоперевозок ЗАО Эмиль Ахмедов.

"Мы выступаем за повышение цен на новые заказы. Мы подписали протокол о повышении цен на грузоперевозки по коридору во время заседания Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ)", - отметил Ахмедов.

Он отметил, что по железной дороге перевозки осуществляются быстрее: "У нас пока не так много заказов на перевозку грузов. Основной вопрос заключается в том. чтобы обеспечить стабильность прохождения грузов через Азербайджан. Очень важно, чтобы после изменения геополитической ситуации грузоперевозки проходили через Азербайджан. Для этого необходима своевременная транспортировка грузов".

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