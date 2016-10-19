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    Азербайджан может открыть прямое авиасообщение с Ираком

    Авиационные власти Азербайджана и Ирака провели переговоры в Баку

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ В Баку прошли переговоры между делегациями авиационных администраций Азербайджана и Ирака. Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Администрации гражданской авиации Азербайджана.

    По информации, в ходе переговоров стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области воздушного транспорта и перспективы выполнения регулярных пассажирских и грузовых полетов между Азербайджаном и Ираком. Во встрече принимали участие представители авиакомпаний обеих стран.

    Делегация гражданской авиации Ирака также ознакомилась с деятельностью Международного Аэропорта Гейдар Алиев.

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