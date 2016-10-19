Азербайджан может открыть прямое авиасообщение с Ираком

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ В Баку прошли переговоры между делегациями авиационных администраций Азербайджана и Ирака. Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Администрации гражданской авиации Азербайджана.

По информации, в ходе переговоров стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области воздушного транспорта и перспективы выполнения регулярных пассажирских и грузовых полетов между Азербайджаном и Ираком. Во встрече принимали участие представители авиакомпаний обеих стран.

Делегация гражданской авиации Ирака также ознакомилась с деятельностью Международного Аэропорта Гейдар Алиев.