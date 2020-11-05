Азербайджан может через порты Казахстана доставлять грузы к Черному морю

Азербайджан, Иран, Туркменистан проявляют интерес в задействовании казахстанских перевозчиков («Казмортрансфлот», «OMS shipping») для перевозки грузов из портов на Каспии до портов на Черном море

Сенат Казахстана принял закон «О ратификации Соглашения о судоходстве»., которое позволит увеличить к 2025 году перевозки транзитом через водные пути России до 250-300 тыс. тонн грузов в год.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, данное соглашение о судоходстве подписано между странами-участниками Евразийского экономического союза.

«Основные положения соглашения о судоходстве направлены на следующее. Первое, это упрощение разрешительного порядка транзитного прохода судов по внутренним водным путям сторон. В частности, определен срок рассмотрения заявки на транзитный проход – 10 дней, выдачу разрешения будет осуществлять министерство транспорта РФ. Из всех стран-участниц соглашения только Россия имеет внутренние водные пути, по которым возможно транзитное плавание судов», – сказал вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев.

В настоящее время разрешение на транзитный проход выдается правительством Российской Федерации и его получение занимает от 3-х до 6 месяцев, добавил вице-министр. Сегодня грузы из портов на Черном море до казахстанских портов (Актау, Курык, Баутино, Атырау) доставляются транзитом через Волго-Донской судоходный канал.

«Поскольку только казахстанские компании будут иметь возможность упрощенного порядка прохода по внутренним водным путям России, в настоящее время прикаспийские страны (Азербайджан, Иран, Туркменистан), которые не являются членами Евразийского союза, проявляют заинтересованность в задействовании казахстанских перевозчиков («Казмортрансфлот», «OMS shipping») для перевозки грузов из портов на Каспии до портов на Черном море. Повышается транзитный потенциал наших портов Актау и Курык по Транскаспийскому международному транспортному маршруту», – пояснил он.

Соответственно с учетом принятия соглашения возможно увеличение к 2025 году перевозок транзитом через водные пути России до 250-300 тыс. тонн грузов в год, спрогнозировал Камалиев.

«Второе, перевод двухсторонних перевозок на уведомительный порядок. Ежегодно, до 1 апреля, уполномоченными органами будут согласовываться предварительные списки судов, которые будут осуществлять двусторонние перевозки. При необходимости в течение года эти списки могут корректироваться. При этом, с принятием соглашения казахстанские перевозчики смогут осуществлять речные перевозки не только в пределах Иртышского бассейна, но и с выходом на реку Обь», – продолжил он.

Также, по словам вице-министра, прорабатывается вопрос возобновления двусторонних перевозок между портами Атырау и волжскими портами Астрахань, Волгоград. Таким образом, к 2025 году прогнозируется довести объемы речных перевозок в данном направлении до 1,5 млн тонн.

«Третье, соглашение предусматривает предоставление сторонами равных условий доступа к услугам портов, а также взаимное признание судовых документов и документов членов экипажей судов. Это позволит упростить прохождение осмотра судов контролирующими органами в портах сторон соглашения. В рамках реализации соглашения сторонами запланировано принятие отдельного межведомственного договора по установлению требований к минимальному составу экипажей судов», – резюмировал он.