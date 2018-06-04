Азербайджан лидирует среди стран СНГ по качеству дорог

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Азербайджан занял 1-е место среди стран СНГ по качеству дорог.

Как сообщает Report со ссылкой на Deutsche Welle, об этом говорится в докладе Всемирного Экономического Форума.

Среди 137 стран Азербайджан занял 36-ое место. Из стран региона Турция заняла 30-е, Иран - 71-е, Грузия - 82-е, Армения - 85-е, Россия - 114-е место. При этом, состояние дорог в Азербайджане, согласно докладу, улучшилось по сравнению с прошлым годом.

Самые лучшие дороги в мире у ОАЭ, Сингапура и Швейцарии. Худшие у Гаити, Конго и Мавритании.