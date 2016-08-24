Азербайджан, Казахстан и Грузия снизят тарифы на железнодорожные грузоперевозки

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Азербайджан, Казахстан и Грузия установят единые конкурентоспособные тарифы. Как сообщает Report со ссылкой на ca-news.org, в Астане (Казахстан) руководители железнодорожных администраций трех стран обсудили с грузоотправителями, крупнейшими операторами и грузовыми компаниями Казахстана вопросы взаимовыгодного сотрудничества.

В частности, речь шла о снижении тарифных ставок на перевозки металлопродукции, зерновых, нефтяных, газовых грузов, а также на контейнерные перевозки по территориям Азербайджана, Казахстана и Грузии.

"Мы готовы предложить хорошие условия для транспортировки экспортных и импортных товаров. К примеру, в конце нынешнего года мы открываем прямой переход через Грузинские железные дороги на Турцию. Таким образом, у вас появится доступ к южным портам Турции, Северной Африки и арабских стран", - сказал заместитель руководителя ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Игбал Гусейнов.

По итогам встречи отмечено, что установленные прямые контакты между отечественными грузоотправителями и железнодорожниками Азербайджана, Казахстана и Грузии позволят быстрее и эффективнее решать вопросы, возникающие при обеспечении перевозок.