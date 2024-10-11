Азербайджан к 2028 году создаст единую систему управления водными ресурсами

14:12 В Азербайджане полный переход на единую систему управления водными ресурсами будет обеспечен до конца 2027 года.

В Азербайджане полный переход на единую систему управления водными ресурсами будет обеспечен до конца 2027 года.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Национальной стратегии эффективного использования водных ресурсов", утвержденной распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Согласно документу, внедрение данной системы приведет к совершенствованию деятельности Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана.

Для перехода к единой системе управления водными бассейнами и водным хозяйством будут разработаны институциональные механизмы и усилена роль муниципалитетов в управлении водным хозяйством, также предусматривается совершенствование деятельности Ассоциаций водопользователей (АВП).

До 2028 года планируется реализация одного пилотного проекта на основе новой модели управления в этой сфере.