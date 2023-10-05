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Азербайджан изучит опыт Японии в строительстве сейсмостойких зданий

Азербайджан изучит опыт Японии в строительстве сейсмостойких зданий Азербайджан воспользуется опытом Японии в строительстве сейсмостойких зданий.
Инфраструктура
5 октября 2023 г. 15:27
Азербайджан изучит опыт Японии в строительстве сейсмостойких зданий

Азербайджан воспользуется опытом Японии в строительстве сейсмостойких зданий.

Как сообщает Report, об этом сказала генсек Общественного объединения "Ассоциация производителей строительных материалов Азербайджана" Шахана Сары на совместной пресс-конференции с представителем японской международной корпорации Pacific Co, главным архитектором департамента архитектуры корпорации Йоко Шираиши.

По ее словам, местным компаниям будет предоставлена информация об опыте Японии в строительстве сейсмостойких зданий.

Ш.Сары сказала, что основной целью ассоциации является развитие строительного сектора в нашей стране, продвижение мер, проводимых государством в области экономического и социального развития.

Главный архитектор корпорации Йоко Шираиши отметила, что Pacific Consultants Co. Ltd является ведущей инженерной консалтинговой компанией в Японии, предоставляющей широкий спектр инженерных и строительных консалтинговых услуг, включая проекты социальной инфраструктуры как внутри страны, так и за рубежом.

По словам Шираиши, за короткое время знакомства с Баку она увидела замечательные, уникальные, древние и современные архитектурные памятники: "Можно с уверенностью сказать, что Баку - один из красивейших городов мира".

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