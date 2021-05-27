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Азербайджан изучает опыт Беларуси по созданию агрогородков

Азербайджан изучает опыт Беларуси по созданию агрогородков Стройкомплекс Беларуси в I квартале поставил в Азербайджан продукции более чем на 3,5 млн долларов
Инфраструктура
27 мая 2021 г. 16:12
Азербайджан изучает опыт Беларуси по созданию агрогородков

Организации строительного комплекса Беларуси поставили в Азербайджан продукции на сумму более 3,5 млн долларов США.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом сообщил министр архитектуры и строительства Беларуси Руслан Пархамович на встрече с делегацией Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана во главе с председателем Анаром Гулиевым.

Стороны обсудили возможности укрепления двустороннего сотрудничества, а также определили наиболее перспективные направления для реализации совместных проектов. "Высокий уровень взаимодействия Беларуси и Азербайджана, регулярные контакты представителей государственных органов, а также кропотливая работа бизнес-сообщества позволяют с оптимизмом смотреть в сторону еще большего укрепления взаимовыгодных отношений. Уверен, что данный визит послужит делу долгосрочного сотрудничества на благо процветания наших народов", - сказал Руслан Пархамович, приветствуя зарубежных коллег.

Министр отметил, что уже по итогам первого квартала текущего года в отношениях между странами наблюдается существенная положительная динамика. "Организации строительного комплекса Беларуси поставили в Азербайджан продукции на сумму более 3,5 млн долларов США, что составляет 222,5% к аналогичному периоду 2020 года", - подчеркнул Руслан Пархамович.

Он отметил, что одним из самых популярных белорусских товаров, поставляемых в Азербайджан, является хрусталь. Спрос у местного населения имеется как на наборы для повседневного применения, так и на эксклюзивные изделия. Белорусский стеклозавод "Неман" учитывает потребности населения каждой страны, в которую поставляется продукция, в частности, специально для жителей Азербайджана изготавливают вид национальных стаканов - армуду. Также помимо изделий из хрусталя основу экспорта организаций стройотрасли Беларуси в Азербайджан в январе-марте 2021 года составили железобетонные и металлоконструкции, оборудование и запчасти.

В свою очередь председатель Госкомитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев также выразил уверенность в продолжении взаимовыгодного сотрудничества строительных комплексов двух стран и реализации новых проектов.

Как добавили в пресс-службе Минстройархитекутры, основной темой встречи стало обсуждение вопросов развития схем комплексной территориальной застройки, генеральных планов городских и сельских населенных пунктов современного типа на территории Азербайджана, а также взаимных поставок продукции промышленности строительных материалов.

Визит делегации Азербайджана продлится до 28 мая. В программе значатся посещения городов и агрогородков Беларуси для изучения белорусского опыта в части разработки градостроительной документации и развития малых городов, а также разработки концепции и создания агрогородков. Помимо этого, планируется демонстрация технологий индустриального панельного домостроения и презентация отечественного опыта в сфере информационного моделирования в проектировании и строительстве (BIM-технологии).

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