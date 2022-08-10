Азербайджан, Иран и Россия обсудят международный транспортный коридор

Объявлены темы обсуждения трехсторонней встречи представителей правительств Азербайджана-Ирана-России. Три страны обсудят международный транспортный коридор Север-Юг.

Объявлены темы обсуждения трехсторонней встречи представителей правительств Азербайджана-Ирана-России. Страны обсудят международный транспортный коридор Север-Юг.

Как сообщает Report, об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави.

"На трехсторонней встрече Иран-Азербайджан-Россия будут обсуждены транзитные и таможенные вопросы, диверсификация маршрутов международного транспортного коридора Север-Юг, а также актуальный статус железнодорожного терминала и проекты новых пограничных мостов", - подчеркнул посол.

Время встречи посол не назвал.