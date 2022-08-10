О нас

Азербайджан, Иран и Россия обсудят международный транспортный коридор

Азербайджан, Иран и Россия обсудят международный транспортный коридор Объявлены темы обсуждения трехсторонней встречи представителей правительств Азербайджана-Ирана-России. Три страны обсудят международный транспортный коридор Север-Юг.
Инфраструктура
10 августа 2022 г. 23:25
Азербайджан, Иран и Россия обсудят международный транспортный коридор

Объявлены темы обсуждения трехсторонней встречи представителей правительств Азербайджана-Ирана-России. Страны обсудят международный транспортный коридор Север-Юг.

Как сообщает Report, об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави.

"На трехсторонней встрече Иран-Азербайджан-Россия будут обсуждены транзитные и таможенные вопросы, диверсификация маршрутов международного транспортного коридора Север-Юг, а также актуальный статус железнодорожного терминала и проекты новых пограничных мостов", - подчеркнул посол.

Время встречи посол не назвал.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan, İran və Rusiya beynəlxalq nəqliyyat dəhlizini müzakirə edəcəklər

Самое важное

В Баку прошли мероприятия по случаю Дня Абая 
ФотоВ Баку прошли мероприятия по случаю Дня Абая 
10 августа 2022 г. 16:45
Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Турцию
ФотоЗавершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Турцию
10 августа 2022 г. 15:25
Новоназначенный посол Германии в Азербайджане находится в Баку
Новоназначенный посол Германии в Азербайджане находится в Баку
10 августа 2022 г. 14:46
Михалко: Для ЕС и его партнеров важна стабильность в регионе Южного Кавказа
Михалко: Для ЕС и его партнеров важна стабильность в регионе Южного Кавказа
9 августа 2022 г. 19:36
Джейхун Байрамов: Хочет того Армения или нет, сообщение с Нахчываном будет налажено
Джейхун Байрамов: Хочет того Армения или нет, сообщение с Нахчываном будет налажено
9 августа 2022 г. 17:36
Михалко: Визит председателя ЕК - кульминационный момент в отношениях ЕС и Азербайджана
Михалко: Визит председателя ЕК - кульминационный момент в отношениях ЕС и Азербайджана
9 августа 2022 г. 16:42
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Турцию
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Турцию
9 августа 2022 г. 12:32
Мевлют Чавушоглу сделал предупреждение Армении
Мевлют Чавушоглу сделал предупреждение Армении
8 августа 2022 г. 12:02
Армянские вооруженные формирования подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии
Армянские вооруженные формирования подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии
8 августа 2022 г. 09:29
Азербайджанцы обратились к британскому парламенту и главе МВД в связи с нападением на посольство
Азербайджанцы обратились к британскому парламенту и главе МВД в связи с нападением на посольство
6 августа 2022 г. 15:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi