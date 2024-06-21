Азербайджан, Иран и Россия обсудили расширение сотрудничества в области грузоперевозок

Делегации Азербайджана, Ирана и России обсудили увеличение доли национальных перевозчиков на рынке международных грузоперевозок автомобильным транспортом.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства цифрового развития и транспорта по итогам трехсторонней встречи делегаций.
Во встрече приняли участие представители автотранспортного сектора и таможенных служб, ассоциаций автоперевозчиков и международных грузоперевозчиков, а также руководители транспортных компаний.
Делегации посетили пограничные пункты пропуска Астара и Ханоба в Азербайджане, Астара в Иране и Тагиркенд в России.
Они ознакомились с процедурами таможенного досмотра и оформления документов при пересечении границы транспортными средствами в пунктах пропуска.
В ходе встречи также состоялся обмен мнениями о потенциале и перспективах развития международного транспортного коридора "Север-Юг".