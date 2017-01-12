Азербайджан играет важную роль в развитии российско-индийских отношений

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Международный транспортный коридор Север-Юг через Азербайджан поможет в решении проблемы логистики в российско-индийских отношениях. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил руководитель Торгового представительства РФ в Индии Ярослав Тарасюк.

"Торгово-экономическое сотрудничество России и Индии проходит период трансформации – происходит процесс диверсификации торговли, страны постоянно улучшают условия ведения бизнеса, что создает новые возможности сотрудничества. Однако остаются проблемы, которые пытаются решить правительства обеих стран. Первое – это проблема логистики. Каждый экспортер и импортер в России и Индии знает это. В прошлом году мы начали активно развивать транспортный коридор через Азербайджан. Думаю, в этом году мы увидим резкий рост транспортировки через этот путь", – подчеркнул Тарасюк.

По его словам, для решения этой проблемы Россия планирует открыть в Индии торговый дом, который будет работать по принципу одного окна для стимулирования торговли между двумя странами.

Отметим, что переговоры о создании зоны свободной торговли между Индией и Евразийским экономическим союзом начнутся в 2017 году. Кроме того, Россия планирует начать переговоры по данному вопросу с Ираном, Египтом, Индией и Сингапуром.