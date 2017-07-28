Азербайджан и Япония откроют прямое авиасообщение

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ В Баку прошли переговоры между делегациями авиационных администраций Азербайджанской Республики и Японии. Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Администрации гражданской авиации Азербайджана.

В ходе впервые прошедших между администрациями гражданской авиации обеих стран переговоров стороны обсудили вопросы открытия регулярных полетов между Азербайджаном и Японией. Стороны договорились предоставить назначенным авиакомпаниям право выполнения прямых пассажирских и грузовых полетов, а также заключения договоров о совместном использовании кодов.

Представители авиакомпаний Азербайджана и Японии также принимали участие в переговорах.