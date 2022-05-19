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Азербайджан и Япония могут сотрудничать в эффективном использовании воды

Азербайджан и Япония могут сотрудничать в эффективном использовании воды Зампредседателя ОАО "Азерсу" Этибар Мамедов встретился с послом Японии в Азербайджане Джуничи Вадой.
Инфраструктура
19 мая 2022 г. 17:30
Азербайджан и Япония могут сотрудничать в эффективном использовании воды

Зампредседателя ОАО "Азерсу" Этибар Мамедов встретился с послом Японии в Азербайджане Джуничи Вадой.

Как передает Report со ссылкой на акционерное общество, на встрече было отмечено, что в период, когда актуально эффективное использование запасов воды, большое значение имеет внедрение новых технологий. Было подчеркнуто, что специализированные в данной сфере японские компании готовы сотрудничать с "Азерсу".

Стороны обменялись мнениями о будущем сотрудничестве в секторе снабжения питьевой водой и сточных вод.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Japan can cooperate on water efficiency
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Yaponiya sudan səmərəli istifadə üzrə əməkdaşlıq edə bilər

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