Азербайджан и Япония могут сотрудничать в эффективном использовании воды

Зампредседателя ОАО "Азерсу" Этибар Мамедов встретился с послом Японии в Азербайджане Джуничи Вадой.

Зампредседателя ОАО "Азерсу" Этибар Мамедов встретился с послом Японии в Азербайджане Джуничи Вадой.

Как передает Report со ссылкой на акционерное общество, на встрече было отмечено, что в период, когда актуально эффективное использование запасов воды, большое значение имеет внедрение новых технологий. Было подчеркнуто, что специализированные в данной сфере японские компании готовы сотрудничать с "Азерсу".

Стороны обменялись мнениями о будущем сотрудничестве в секторе снабжения питьевой водой и сточных вод.