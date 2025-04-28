Азербайджан и Венгрия обсудили вопрос картирования подземных вод

Азербайджан и Венгрия обсудили вопросы картирования подземных вод

Азербайджан и Венгрия обсудили вопрос картирования подземных вод.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана (ADSEA), вопрос обсуждался в ходе встречи начальника Службы государственного надзора за использованием и охраной вод при Госагентстве Рафиг Асланов с делегацией во главе с послом Венгрии в Азербайджане Тамашем Тормой.

На встрече также присутствовали заместитель начальника службы Турал Аббасов, атташе посла Даниэль Бреннер, руководство Geogold Karpatia и другие представители.

Стороны, помимо картирования подземных вод, обсудили сбор фактических материалов по подземным водам, а также составление карт их глубины и уровня минерализации. Участникам мероприятия предоставлена ​​подробная информация об управлении поверхностными и подземными водами.