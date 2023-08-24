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Азербайджан и Узбекистан укрепляют cотрудничество в области авиации

Азербайджан и Узбекистан укрепляют cотрудничество в области авиации Делегация Государственного унитарного предприятия Центр "Узаэронавигация" во главе с директором Дониером Джумаевым ознакомилась с Управлением Воздушного Движения "Азераэронавигация" (AZANS).
Инфраструктура
24 августа 2023 г. 17:19
Азербайджан и Узбекистан укрепляют cотрудничество в области авиации

Делегация Государственного унитарного предприятия Центр "Узаэронавигация" во главе с директором Дониером Джумаевым ознакомилась с Управлением Воздушного Движения "Азераэронавигация" (AZANS).

Цель визита - укрепление взаимоотношений между Азербайджаном и странами Центральной Азии в области гражданской авиации, а также обмен опытом и установление тесного сотрудничества для развития данной области.

Укрепление взаимоотношений между странами в гармонизации и усовершенствования аэронавигационных систем имеет ключевое значение для обеспечения безопасности полетов по Среднему коридору, а также для увеличения грузопотока и пассажироперевозок из Азии в Европу.

Также обсуждались перспективы улучшения сети воздушных трасс и развитие дальнейшего сотрудничества между странами и перспективы предоставления консультативной поддержки со стороны AZANS.

Гостям были представлены различные системы, установленные для обеспечения безопасности полетов. Среди них была спутниковая система автоматического зависимого наблюдения, которая помогает контролировать полеты. Также были представлены автоматизированная система управления аэронавигационной информацией, главный центр единой cистемы УВД и техническое оснащение комплексного тренажера.

В рамках визита также посетили Национальную Академию Авиации (НАА) для обсуждения вопросов обучения специалистов УВД ГУП Центр "Узаэронавигация".

Отметим, что УВД "Азераэронавигация" занимается обеспечением безопасности полетов в воздушном пространстве Азербайджана. Ежедневно AZANS обслуживает более 700 полетов воздушных судов, из которых 500 совершают транзитные пролеты над страной. Ежегодно над территорией Азербайджана осуществляется более 170 тысяч транзитных полетов.

С 1991 года УВД ГУП Центра "Узаэронавигация" является провайдером аэронавигационных услуг на воздушных маршрутах, местных воздушных линиях и аэродромах гражданской авиации. Оно также осуществляет управление авиационными операциями на территории Узбекистана и территориями, преданными на управление, в соответствии с международными договорами Узбекистана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Özbəkistan aviasiya sahəsində əlaqələri möhkəmləndirir

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