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Азербайджан и Узбекистан создали рабочую группу по железнодорожному транспорту

Азербайджан и Узбекистан создали рабочую группу по железнодорожному транспорту ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) и АО "Узбекские железные дороги" создали рабочую группу для увеличения грузоперевозок между двумя странами и решения двусторонних вопросов.
Инфраструктура
11 апреля 2022 г. 10:35
Азербайджан и Узбекистан создали рабочую группу по железнодорожному транспорту

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) и АО "Узбекские железные дороги" создали рабочую группу для увеличения грузоперевозок между двумя странами и решения двусторонних вопросов.

Об этом Report сообщает со ссылкой на АЖД.

Согласно информации, следующее заседание рабочей группы состоится в Баку в конце этого месяца.

В Ташкенте состоялась встреча руководителей железнодорожных структур Азербайджана и Узбекистана. На встрече были обсуждены вопросы развития двустороннего сотрудничества. Стороны обсудили деятельность по развитию международного мультимодального маршрута "Страны Азиатско-Тихоокеанского региона – Китай – Кыргызстан – Узбекистан – Туркменистан – Азербайджан – Грузия – Турция – Европа", рассмотрели вопросы технической и технологической помощи между железнодорожными структурами двух стран. Отмечено, что скоординированная деятельность сторон способствует увеличению объемов грузоперевозок, ускорению прохождения контейнерных поездов и организации комбинированных грузоперевозок.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Özbəkistan dəmir yolu nəqliyyatı ilə bağlı işçi qrupu yaradıb

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