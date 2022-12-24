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Азербайджан и Узбекистан обсуждают наращивание транзитного потенциала

Азербайджан и Узбекистан обсуждают наращивание транзитного потенциала Азербайджан и Узбекистан хотят увеличить транзитный потенциал.
Инфраструктура
24 декабря 2022 г. 17:10
Азербайджан и Узбекистан обсуждают наращивание транзитного потенциала

Азербайджан и Узбекистан хотят увеличить транзитный потенциал.

Как сообщает Report, это обсуждалось на встрече министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашада Набиева и министра транспорта Узбекистана Ильхома Махкамова.

Р. Набиев, сделавший публикацию о встрече в своем аккаунте в Twitter, рассказал, что обсуждались перспективы сотрудничества между двумя странами: "Мы встретились с министром транспорта Узбекистана Ильхомом Махкамовым, который находится с визитом в нашей стране. Мы обсудили текущее сотрудничество и перспективы в транспортной сфере между Азербайджаном и Узбекистаном, а также рассмотрели вопросы, связанные с наращиванием транзитного потенциала двух стран".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Özbəkistan tranzit potensialını artırmaq istəyir

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