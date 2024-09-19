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Азербайджан и Узбекистан обсудили расширение совместной деятельности по Среднему коридору

Азербайджан и Узбекистан обсудили расширение совместной деятельности по Среднему коридору Азербайджан и Узбекистан обсудили диверсификацию совместной деятельности по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор).
Инфраструктура
19 сентября 2024 г. 16:02
Азербайджан и Узбекистан обсудили расширение совместной деятельности по Среднему коридору

Азербайджан и Узбекистан обсудили диверсификацию совместной деятельности по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор).

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Обсуждения прошли в ходе встречи председателя АЖД Ровшана Рустамова с председателем правления АО "Узбекистанские железные дороги" Зуфаром Нарзуллаевым, которая состоялась в рамках Консультативной встречи руководителей железнодорожных администраций по созданию Международной ассоциации "Евразийский транспортный маршрут" в Баку.

На встрече были обсуждены основные направления сотрудничества в транспортной сфере между двумя странами, подчеркнута важность наращивания совместных усилий в рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанного между железнодорожными администрациями в июне этого года.

На встрече отмечено, что реализация нового железнодорожного проекта Узбекистан-Кыргызстан-Китай внесет значительный вклад в развитие Среднего коридора.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Özbəkistan Orta Dəhlizlə bağlı birgə fəaliyyətin şaxələndirilməsini müzakirə edib

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