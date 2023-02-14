Азербайджан и Узбекистан намерены увеличить транзитные перевозки

18:04

Азербайджан и Узбекистан намерены расширить сотрудничество, увеличить число транзитных перевозок, усилить обмен информацией в сфере грузоперевозок.

Как сообщает Report, эти вопросы обсуждались на встрече с делегацией ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство“ (ASCO) во главе с заместителем министра транспорта Узбекистана Абдусаматом Муминовым.

Первый заместитель председателя ASCO Мубариз Джаббаров подробно рассказал гостям о 165-летней богатой истории компании и многопрофильных услугах, которые она предоставляет. Он также рассказал о роли ASCO в процессе реализации международных и региональных транспортных проектов, а также о перевозках по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.