О нас

Азербайджан и Узбекистан намерены увеличить транзитные перевозки

Азербайджан и Узбекистан намерены увеличить транзитные перевозки 18:04
Инфраструктура
14 февраля 2023 г. 19:35
Азербайджан и Узбекистан намерены увеличить транзитные перевозки

Азербайджан и Узбекистан намерены расширить сотрудничество, увеличить число транзитных перевозок, усилить обмен информацией в сфере грузоперевозок.

Как сообщает Report, эти вопросы обсуждались на встрече с делегацией ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство“ (ASCO) во главе с заместителем министра транспорта Узбекистана Абдусаматом Муминовым.

Первый заместитель председателя ASCO Мубариз Джаббаров подробно рассказал гостям о 165-летней богатой истории компании и многопрофильных услугах, которые она предоставляет. Он также рассказал о роли ASCO в процессе реализации международных и региональных транспортных проектов, а также о перевозках по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Özbəkistan tranzit daşımalarının artırılmasını istəyir

Другие новости из категории

Подготовлена модель пассажироперевозок для города Баку
Подготовлена модель пассажироперевозок для города Баку
14 февраля 2023 г. 17:33
Названы пути расширения инфраструктурных возможностей Среднего коридора
Названы пути расширения инфраструктурных возможностей Среднего коридора
14 февраля 2023 г. 17:16
Азербайджан и Узбекистан обсудили увеличение грузопотока по Среднему коридору
Азербайджан и Узбекистан обсудили увеличение грузопотока по Среднему коридору
14 февраля 2023 г. 12:22
Легковые автомобили из Европы в Среднюю Азию доставляются через Азербайджан
Легковые автомобили из Европы в Среднюю Азию доставляются через Азербайджан
14 февраля 2023 г. 12:17
На некоторых улицах Баку затруднено движение транспорта
На некоторых улицах Баку затруднено движение транспорта
14 февраля 2023 г. 08:27
Замминистра транспорта Узбекистана посетил ЗАО “Азербайджанские железные дороги”
Замминистра транспорта Узбекистана посетил ЗАО “Азербайджанские железные дороги”
13 февраля 2023 г. 19:58
Регулярные междугородние автобусные маршруты по пяти направлениям выставлены на конкурс
Регулярные междугородние автобусные маршруты по пяти направлениям выставлены на конкурс
13 февраля 2023 г. 19:20
Новая электростанция будет построена за счет внутренних ресурсов Азербайджана
Новая электростанция будет построена за счет внутренних ресурсов Азербайджана
13 февраля 2023 г. 13:15
На ряде улиц Баку затруднено движение транспорта
На ряде улиц Баку затруднено движение транспорта
13 февраля 2023 г. 08:36
Уполномоченной структуре Алятской свободной экономической зоны предоставлен земельный участок
Уполномоченной структуре Алятской свободной экономической зоны предоставлен земельный участок
10 февраля 2023 г. 20:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi