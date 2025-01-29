Азербайджан и Узбекистан начали грузоперевозки с применением системы электронных разрешений

Азербайджан и Узбекистан осуществили первые грузоперевозки с применением системы электронных разрешений.

Азербайджан и Узбекистан осуществили первые грузоперевозки с применением системы электронных разрешений.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта, грузовой автомобиль узбекской транспортной компании прибыл в Азербайджан 27 января.

Полная цифровизация обмена и выдачи разрешительных бланков через систему "İcazə" обеспечивает прозрачность, повышает эффективность грузоперевозок и сокращает время на получение разрешений, отметили в ведомстве.

В дальнейшем планируется поэтапное внедрение системы "e-Permit" для обмена и выдачи электронных разрешений с другими странами.