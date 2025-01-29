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Азербайджан и Узбекистан начали грузоперевозки с применением системы электронных разрешений

Азербайджан и Узбекистан начали грузоперевозки с применением системы электронных разрешений Азербайджан и Узбекистан осуществили первые грузоперевозки с применением системы электронных разрешений.
Инфраструктура
29 января 2025 г. 13:33
Азербайджан и Узбекистан начали грузоперевозки с применением системы электронных разрешений

Азербайджан и Узбекистан осуществили первые грузоперевозки с применением системы электронных разрешений.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта, грузовой автомобиль узбекской транспортной компании прибыл в Азербайджан 27 января.

Полная цифровизация обмена и выдачи разрешительных бланков через систему "İcazə" обеспечивает прозрачность, повышает эффективность грузоперевозок и сокращает время на получение разрешений, отметили в ведомстве.

В дальнейшем планируется поэтапное внедрение системы "e-Permit" для обмена и выдачи электронных разрешений с другими странами.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Uzbekistan launch cargo transportation using electronic permit system
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Özbəkistan elektron icazənin tətbiqi ilə ilk yükdaşımaları həyata keçirib

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