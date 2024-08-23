Баку и Ташкент договорились о совместной реализации новых проектов и развитии ТМТМ

Следующий, третий межрегиональный азербайджано-узбекистанский форум пройдёт в 2025 году в Узбекистане.

Следующий, третий межрегиональный азербайджано-узбекистанский форум пройдет в 2025 году в Узбекистане.

Как передает Report, об этом сказал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в заявлении для прессы по итогам переговоров с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

"Накануне плодотворно прошел бизнес-форум, подписаны десятки контрактов и соглашений. Сегодня проведем отдельную встречу с представителями нашего бизнеса. Это тоже в первый раз. Вместе запустим важные проекты: это строительство гостиницы, текстильных кластеров, шейной фабрики, строительных материалов и другие",- сказал Мирзиёев.

Он отметил, что для продвижения таких проектов успешно действует совместная азербайджано-узбекская инвестиционная компания капиталом в 500 миллионов долларов.

"Согласились проработать вопрос участия в перспективных проектах в третьих странах. Мы также продолжим совместные усилия по укреплению транспортной взаимосвязанности, в том числе путем развития Транскаспийского коридора (ТМТМ)",- добавил он.

Президент Узбекистана также отметил, что стороны намерены максимально использовать потенциал межрегиональных связей.

"В мае успешно проведен форум регионов в городе Губе. Решили принять дорожную карту межрегиональной кооперации, провести очередной форум в следующем году в городе Кагане, создать туристический комплекс в столицах", - сказал Мирзиёев.