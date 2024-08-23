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Баку и Ташкент договорились о совместной реализации новых проектов и развитии ТМТМ

Баку и Ташкент договорились о совместной реализации новых проектов и развитии ТМТМ Следующий, третий межрегиональный азербайджано-узбекистанский форум пройдёт в 2025 году в Узбекистане.
Инфраструктура
23 августа 2024 г. 14:17
Баку и Ташкент договорились о совместной реализации новых проектов и развитии ТМТМ

Следующий, третий межрегиональный азербайджано-узбекистанский форум пройдет в 2025 году в Узбекистане.

Как передает Report, об этом сказал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в заявлении для прессы по итогам переговоров с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

"Накануне плодотворно прошел бизнес-форум, подписаны десятки контрактов и соглашений. Сегодня проведем отдельную встречу с представителями нашего бизнеса. Это тоже в первый раз. Вместе запустим важные проекты: это строительство гостиницы, текстильных кластеров, шейной фабрики, строительных материалов и другие",- сказал Мирзиёев.

Он отметил, что для продвижения таких проектов успешно действует совместная азербайджано-узбекская инвестиционная компания капиталом в 500 миллионов долларов.

"Согласились проработать вопрос участия в перспективных проектах в третьих странах. Мы также продолжим совместные усилия по укреплению транспортной взаимосвязанности, в том числе путем развития Транскаспийского коридора (ТМТМ)",- добавил он.

Президент Узбекистана также отметил, что стороны намерены максимально использовать потенциал межрегиональных связей.

"В мае успешно проведен форум регионов в городе Губе. Решили принять дорожную карту межрегиональной кооперации, провести очередной форум в следующем году в городе Кагане, создать туристический комплекс в столицах", - сказал Мирзиёев.

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Версия на азербайджанском языке Bakı və Daşkənd yeni layihələrin birgə həyata keçirilməsi barədə razılığa gəlib
Версия на английском языке Baku and Tashkent agree on joint implementation of new projects and development of TITR

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