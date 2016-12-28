Азербайджан и Украина могут ввести тарифы в сфере безопасности мореплавания

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Сотрудники Азербайджанской государственной морской администрации (АГМА) в Одессе (Украина) провели рабочую встречу с сотрудниками министерства инфраструктуры этой страны.

Об этом сообщили Report из Администрации.

По информации, в ходе встречи украинская сторона проинформирована о реализации двустороннего сотрудничества в сфере морского транспорта, направлениях деятельности АГМА.

На встрече также состоялись обсуждения по вопросам двустороннего сотрудничества в сфере безопасности мореплавания, включая деятельность по управлению движением судов, внедрения тарифов в сфере безопасности мореплавания, регистрации морских гидротехнических сооружений, отслеживания судов на дальних расстояниях, усовершенствования электронных услуг и др.

Встреча завершилась обсуждениями на тему расширения сотрудничества и обмена опытом в сфере морского транспорта, продолжения двусторонних консультаций, возможности проведения очередной встречи в г. Баку.