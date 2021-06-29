Азербайджан и Турция увеличили квоту единого сертификата перехода

Квота единого сертификата перехода для двусторонних и транзитных перевозок между Азербайджаном и Турцией был увеличен на 31% - с 35 до 46 тысяч.

Квота единого сертификата перехода для двусторонних и транзитных перевозок между Азербайджаном и Турцией был увеличен на 31% - с 35 до 46 тысяч.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства транспорта и инфраструктуры Турции.

В сообщении также говорится, что 24-25 июня в Стамбуле состоялась встреча Совместной комиссии двух стран по сухопутному транспорту. Турцию на встрече представлял генеральный менеджер по регулированию транспортных услуг Министерства транспорта и инфраструктуры Мурат Баштор, Азербайджан - начальник Государственной службы автомобильного транспорта при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Габиб Гасанов. Стороны обсудили международные автомобильные перевозки и транзитные переходы через Каспийское море, а также объявили о начале работы над новым соглашением вместо соглашения об автомобильных перевозках, подписанного в Анкаре в ноябре 1992 года между Турцией и Азербайджаном.