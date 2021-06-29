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Азербайджан и Турция увеличили квоту единого сертификата перехода

Азербайджан и Турция увеличили квоту единого сертификата перехода Квота единого сертификата перехода для двусторонних и транзитных перевозок между Азербайджаном и Турцией был увеличен на 31% - с 35 до 46 тысяч.
Инфраструктура
29 июня 2021 г. 16:39
Азербайджан и Турция увеличили квоту единого сертификата перехода

Квота единого сертификата перехода для двусторонних и транзитных перевозок между Азербайджаном и Турцией был увеличен на 31% - с 35 до 46 тысяч.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства транспорта и инфраструктуры Турции.

В сообщении также говорится, что 24-25 июня в Стамбуле состоялась встреча Совместной комиссии двух стран по сухопутному транспорту. Турцию на встрече представлял генеральный менеджер по регулированию транспортных услуг Министерства транспорта и инфраструктуры Мурат Баштор, Азербайджан - начальник Государственной службы автомобильного транспорта при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Габиб Гасанов. Стороны обсудили международные автомобильные перевозки и транзитные переходы через Каспийское море, а также объявили о начале работы над новым соглашением вместо соглашения об автомобильных перевозках, подписанного в Анкаре в ноябре 1992 года между Турцией и Азербайджаном.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyə arasında vahid keçid sertifikatı kvotası artırılıb

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