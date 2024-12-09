Азербайджан и Турция укрепляют сотрудничество в области управления водными ресурсами

Азербайджан и Турция расширят сотрудничество в управлении водными ресурсами.

Азербайджан и Турция расширят сотрудничество в управлении водными ресурсами.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана.

Сотрудники Агентства Афсана Аскерова, Эльмар Оруджев, Руслан Салманов, Ильгар Гасанов и Эльнур Насиров в рамках визита в Турцию провели встречи с начальником Государственного управления по водным ресурсам Турции Мехметом Акифом Балта и специалистами соответствующих отделов ведомства с целью совершенствования государственного контроля за использованием и охраной водных ресурсов.

В ходе встреч состоялся обмен опытом в сфере управления и охраны водных ресурсов. Были представлены презентации, а также даны ответы на вопросы, представляющие взаимный интерес.