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Азербайджан и Турция укрепляют сотрудничество в области управления водными ресурсами

Азербайджан и Турция укрепляют сотрудничество в области управления водными ресурсами Азербайджан и Турция расширят сотрудничество в управлении водными ресурсами.
Инфраструктура
9 декабря 2024 г. 11:29
Азербайджан и Турция укрепляют сотрудничество в области управления водными ресурсами

Азербайджан и Турция расширят сотрудничество в управлении водными ресурсами.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана.

Сотрудники Агентства Афсана Аскерова, Эльмар Оруджев, Руслан Салманов, Ильгар Гасанов и Эльнур Насиров в рамках визита в Турцию провели встречи с начальником Государственного управления по водным ресурсам Турции Мехметом Акифом Балта и специалистами соответствующих отделов ведомства с целью совершенствования государственного контроля за использованием и охраной водных ресурсов.

В ходе встреч состоялся обмен опытом в сфере управления и охраны водных ресурсов. Были представлены презентации, а также даны ответы на вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Türkiyə su ehtiyatlarının idarə olunmasında əməkdaşlığı gücləndirir

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