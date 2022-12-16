Азербайджан и Турция согласовали квоту бланков “разрешений” на следующий год

Согласована квота бланков на следующий год, подписан соответствующий протокол.

Согласована квота бланков “разрешений” на следующий год, используемых в международных перевозках между Азербайджаном и Турцией, подписан соответствующий протокол.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта.

Согласно информации, в Баку состоялось очередное заседание Смешанной Комиссии по международным автомобильным перевозкам между двумя странами. Председатель правления азербайджанского агентства наземного транспорта при Министерстве Анар Рзаев сказал, что общий объем перевозок между Азербайджаном и Турцией, а также активность перевозчиков двух стран в перевозках из третьих стран по региону возросли.

На заседании выражена уверенность в достижении новых соглашений об устранении проблем, с которыми сталкиваются автоперевозчики Турции и Азербайджана в процессах перевозок, и принятии соответствующих мер для развития автомобильных перевозок между нашими странами.