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Азербайджан и Турция согласовали квоту бланков “разрешений” на следующий год

Азербайджан и Турция согласовали квоту бланков “разрешений” на следующий год Согласована квота бланков на следующий год, подписан соответствующий протокол.
Инфраструктура
16 декабря 2022 г. 17:17
Азербайджан и Турция согласовали квоту бланков “разрешений” на следующий год

Согласована квота бланков “разрешений” на следующий год, используемых в международных перевозках между Азербайджаном и Турцией, подписан соответствующий протокол.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта.

Согласно информации, в Баку состоялось очередное заседание Смешанной Комиссии по международным автомобильным перевозкам между двумя странами. Председатель правления азербайджанского агентства наземного транспорта при Министерстве Анар Рзаев сказал, что общий объем перевозок между Азербайджаном и Турцией, а также активность перевозчиков двух стран в перевозках из третьих стран по региону возросли.

На заседании выражена уверенность в достижении новых соглашений об устранении проблем, с которыми сталкиваются автоперевозчики Турции и Азербайджана в процессах перевозок, и принятии соответствующих мер для развития автомобильных перевозок между нашими странами.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Türkiyə “İcazə” blanklarının gələn ilə kvotasını razılaşdırıb

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