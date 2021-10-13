Азербайджан и Турция расширяют сотрудничество в области градостроительства

Председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев встретился с министром окружающей среды и градостроительства Турции Муратом Курумом.

Председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев встретился с министром окружающей среды и градостроительства Турции Муратом Курумом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Комитет.

Глава комитета отметил, что высоко ценит тесное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией в области градостроительства, архитектуры и строительства. Заявив, что политическая и моральная поддержка братской Турции ощущается постоянно, особенно во время Отечественной войны, А.Гулиев особо подчеркнул, что в настоящее время отношения между двумя странами находятся на самом высоком в истории уровне во всех сферах.

Он подчеркнул, что предпринимаются важные шаги для дальнейшего укрепления двусторонних связей и в области градостроительства, положительно оценил организацию "умных городов" с целью обмена опытом и информацией в области градостроительства и строительства, подготовку планов реконструкции городов и др.

M.Курум отметил, что постоянно укрепляющиеся азербайджано-турецкие отношения свидетельствуют о неуклонном развитии и высоком уровне сотрудничества. Он отметил, что сотрудничество в области архитектуры и градостроительства развивается по восходящей линии, и приветствовал активное участие Турции в реконструкции и восстановлении освобожденных территорий.

В рамках встречи обсуждены возможности реализации совместных проектов и перспективного сотрудничества в соответствующей сфере.