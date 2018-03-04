Азербайджан и Турция обсуждают увеличение транзитных грузоперевозок

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Делегация из Азербайджана во главе с министром экономики, председателем Координационного совета по транзитным грузоперевозкам Шахином Мустафаевым отправилась с официальным визитом в Карс.

Азербайджанская делегация сначала посетила памятник общенационального лидера Гейдара Алиева и возложила цветы.

Как передает Report cо ссылкой на сайт Министерства Экономики Азербайджана, на встрече с министром транспорта, мореходства и коммуникаций Турции Ахмедом Арсланом обсуждались возможности развития сотрудничества во всех сферах, в том числе в транспортно-транзитной области. Было отмечено, что в транзитных перевозках увеличилось число грузовых машин, направляющихся из Турции в Центральную Азию и в обратном направлении. Созданная инфраструктура (железная дорога, международный морской торговый порт Алят) создает широкие перспективы для дальнейшего увеличения грузоперевозок. На встрече особо была отмечена важность поощрения Транскаспийского транзитного и торгового коридора Восток-Запад. Также были обсуждены вопросы расширения экономических связей между странами, в частности, в сфере транспорта и транзитных перевозок.

Затем делегация из Азербайджана отправится в Грузию, где будут проведены ряд встреч с официальными лицами страны. На этих встречах будут обсуждены сотрудничество в экономической сфере, а также вопросы расширения связей в транспортно-транзитной сфере.