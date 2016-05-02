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    Азербайджан и Турция обсудят железнодорожные проекты

    С этой целью планируется провести встречу

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Азербайджан и Турция расширят сотрудничество в сфере железных дорог и инфраструктуры. С этой целью в ближайшее время представители ЗАО "Азербайджанские железные дороги" проведут встречу с турецкими коллегами.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сказал журналистам заместитель председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Игбал Гусейнов.

    И.Гусейнов отметил, что в ходе встречи планируется обсудить ряд региональных проектов. 

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