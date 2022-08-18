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Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в сфере ИКТ и транспорта

Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в сфере ИКТ и транспорта Заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Ровшан Рустамов встретился с находящейся с визитом в стране делегацией во главе с заместителем министра торговли, главой Таможенного управления Турции Рызой Туна Турагаем.
Инфраструктура
18 августа 2022 г. 21:22
Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в сфере ИКТ и транспорта

Заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Ровшан Рустамов встретился с находящейся с визитом в стране делегацией во главе с заместителем министра торговли, руководителем Таможенной администрации Турции Рызой Туна Турагаем.

Как сообщили Report в минцифрового развития и транспорта, в ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между двумя странами в сфере транспорта и ИКТ, в том числе оптимизация пошлин и налогов, удерживаемых при международных грузоперевозках автомобильным транспортом.

Р.Рустамов подчеркнул, что железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс является важной частью "Среднего коридора", и подчеркнул важность увеличения объемов грузоперевозок по этой линии.

На встрече также было отмечено, что подписанный 27 мая этого года Меморандум о сотрудничестве по созданию Зоны технологического развития в Баку Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики при поддержке Министерства промышленности и технологий Турецкой Республики придаст импульс сотрудничеству в сфере технологического развития между двумя странами.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Türkiyə rəsmiləri nəqliyyat, İKT sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

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