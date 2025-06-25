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Азербайджан и Турция обсудили развитие Среднего коридора

Азербайджан и Турция обсудили развитие Среднего коридора Азербайджан и Турция обсудили развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор), увеличение грузоперевозок по этому коридору, а также возможности сотрудничества в Бакинском порту.
Инфраструктура
25 июня 2025 г. 18:10
Азербайджан и Турция обсудили развитие Среднего коридора

Азербайджан и Турция обсудили развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор), увеличение грузоперевозок по этому коридору, а также возможности сотрудничества в Бакинском порту.

Как сообщает Report, об этом написал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на своей странице в социальной сети "X".

Он отметил, что обсуждения состоялись на встрече с председателем правления Albayrak Holding Ахметом Албайраком.

В 2024 году объем грузоперевозок по Среднему коридору увеличился на 62% и достиг 4,5 млн тонн. Ожидается, что в 2025 году этот показатель вырастет до 5,2 млн тонн, из которых 4,2 млн тонн пройдут через территории стран-участниц маршрута. Из этого объема 2,5 млн тонн придется на сухие грузы (96 тыс. TEU), а 1,7 млн тонн - на нефть.

К 2027 году пропускная способность маршрута может достичь 10 млн тонн в год, что создаст устойчивую базу для расширения транзитного потенциала Азербайджана и привлечения дополнительных инвестиций в инфраструктуру.

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Версия на английском языке Azerbaijan and Türkiye discuss development of Middle Corridor
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyə Orta Dəhlizin inkişafını müzakirə edib

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