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Азербайджан и Турция обсудили развитие проекта Баку-Тбилиси-Карс

Азербайджан и Турция обсудили развитие проекта Баку-Тбилиси-Карс 10:02
Инфраструктура
4 октября 2024 г. 10:11
Азербайджан и Турция обсудили развитие проекта Баку-Тбилиси-Карс

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу обсудили развитие проекта Баку-Тбилиси-Карс.

Как сообщает Report, об этом азербайджанский министр написал в социальной сети "X".

В ходе рабочего визита в Турцию Набиев обсудил с турецким коллегой вопросы сотрудничества в области транспорта между двумя странами. Они также рассмотрели совместные меры по повышению транзитного потенциала Среднего коридора и перспективы развития проекта Баку-Тбилиси-Карс.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyə Bakı-Tbilisi-Qars layihəsinin inkişafını müzakirə edib

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