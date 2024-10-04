Азербайджан и Турция обсудили развитие проекта Баку-Тбилиси-Карс

10:02

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу обсудили развитие проекта Баку-Тбилиси-Карс.

Как сообщает Report, об этом азербайджанский министр написал в социальной сети "X".

В ходе рабочего визита в Турцию Набиев обсудил с турецким коллегой вопросы сотрудничества в области транспорта между двумя странами. Они также рассмотрели совместные меры по повышению транзитного потенциала Среднего коридора и перспективы развития проекта Баку-Тбилиси-Карс.