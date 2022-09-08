Азербайджан и Турция обмениваются опытом в сфере морского транспорта

Делегация во главе с Арифом Мамедовым, председателем правления Государственного морского и портового агентства при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана, находится с визитом в Турции.

Делегация во главе с Арифом Мамедовым, председателем правления Государственного морского и портового агентства при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана, находится с визитом в Турции.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Целью визита является обмен опытом в области морского транспорта между Азербайджаном и Турцией.

В Анкаре Мамедов провел встречи с руководителем Главного морского управления Турции Уналом Байланом. В ходе переговоров были обсуждены перспективы Среднего коридора в контексте текущей геополитической ситуации. На встречах также были затронуты вопросы возможностей сотрудничества в связи с кораблями, плавающими под флагом Азербайджана, в рамках Парижского меморандума о взаимопонимании по контролю судов, вопросы управления портами, подготовки моряков, внедрения системы “единого окна” в сфере морского транспорта.

В рамках визита были проведены встречи в Национальном центре морской безопасности и экстренного реагирования Турции в городе Текирдаг, а также в первом контейнерном транзитном порту Азия (Asyaport). Делегация ознакомилась с деятельностью порта.