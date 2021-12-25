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Азербайджан и Турция намерены расширить сотрудничество в железнодорожной сфере

Азербайджан и Турция намерены расширить сотрудничество в железнодорожной сфере В ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (AЖД) состоялась встреча с делегацией, возглавляемой начальником по международным торговым услугам Министерства торговли Турции Эмре Озтелли, на которой были обсуждены возможности сотрудничества по новым направления
Инфраструктура
25 декабря 2021 г. 12:01
Азербайджан и Турция намерены расширить сотрудничество в железнодорожной сфере

В ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (AЖД) состоялась встреча с делегацией, возглавляемой начальником по международным торговым услугам Министерства торговли Турции Эмре Озтелли, на которой были обсуждены возможности сотрудничества по новым направлениям.

Об этом Report сообщает со ссылкой на АЖД.

Говоря о сотрудничестве между нашими странами в различных сферах, заместитель главы ЗАО АЖД Хиджран Валехов отметил, что турецкие компании активно участвуют в проектах по восстановлению и строительству на освобожденных от армянской оккупации территориях.

Э.Озтелли, напомнив, что делегация находится в Азербайджане при поддержке и координации Министерства торговли Турции и Делового совета международной технической консультативной службы DEİK, отметил, что эта встреча сыграет важную роль в расширении существующих возможностей в области железных дорог между Азербайджаном и Турцией. Гость отметил, что турецкие компании заинтересованы в реализации масштабных инфраструктурных проектов в Карабахе.

Члены делегации выступили с презентациями о компаниях, которые они представляют. Было отмечено, что присутствующие на встрече компании принимали участие в подготовке и реализации железнодорожных проектов, строительстве транспортной инфраструктуры не только в Турции, но и во многих странах мира.

Напомним, что Азербайджан и с Турцией связывает железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс (БТК). Этот коридор был открыт 30 октября 2017 года. Железнодорожная линия обеспечивает соединение железнодорожных сетей Азии и Европы. Это самый короткий путь не только между 3 странами, но и между Азией и Европой. БТК позволяет более чем вдвое сократить время на перевозку грузов и облегчает выход на европейские и мировые рынки страны Центральной Азии – Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Афганистана.

Отметим, что после открытия Зангезурского коридора планируется прокладка автомобильной и железной дорог из Игдыра в Нахчыван.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan and Turkey intend to expand cooperation on railways
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Türkiyə dəmir yollarında əməkdaşlığı genişləndirmək istəyir

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