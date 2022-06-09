Азербайджан и Турция могут совместно производить авиатранспортные технологии

Азербайджан совместно с Турцией может производить авиатранспортные технологии.

Азербайджан совместно с Турцией может производить авиатранспортные технологии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на источник в Главном управлении государственных аэропортов Турции.

Сообщается, что в Баку недавно состоялись встречи с представителями соответствующих структур: “Проведенные встречи позволят обеим сторонам обмениваться опытом, навыками в области надежного контроля за самолетами в воздушном пространстве”.

Источник считает, что сфера воздушного транспорта является очень специфической, однако не во всем мире есть предприятия, которые производят эти технологии: “Поскольку таких компаний в мире мало, они сами определяют цены на технологии, используемые в воздушном транспорте. Эти технологии продаются по высокой цене. В Азербайджане, Турции широко используются иностранные технологии в воздушном транспорте. Например, ни Азербайджан, ни Турция не могут производить радарные системы.

Одним из наших проектов является производство собственных радаров. Мы хотим, чтобы и Азербайджан, и Турция добились широкого производства радарных систем. Используемые сегодня радарные системы производятся в Испании, Германии и Великобритании".

Отметим, что 27 мая провайдеры аэронавигационного обслуживания Азербайджана и Турции подписали важное соглашение, охватывающее все аспекты комплексного аэронавигационного обслуживания.