Азербайджан и Турция договорились о совместном развитии воздушного пространства

В Анкаре состоялась встреча делегаций ЗАО "Азербайджанские авиалинии" и Главного управления государственных аэропортов Турции (DHMI) во главе с директором УВД "Азераэронавигация" (AZANS) Фарханом Кулиевым и гендиректором DHMI Гусейном Кескином.

В Анкаре состоялась встреча делегаций ЗАО "Азербайджанские авиалинии" и Главного управления государственных аэропортов Турции (DHMI) во главе с директором УВД "Азераэронавигация" (AZANS) Фарханом Кулиевым и гендиректором DHMI Гусейном Кескином.

Об этом Report сообщили в пресс-службе AZAL.

На встрече обсуждались вопросы реализации проекта стратегии по использованию воздушного пространства и развития аэронавигации в регионе. Данная стратегия позволит странам совместно реализовать международные требования в области аэронавигационного обслуживания и эффективного использования воздушного пространства.

Данное сотрудничество - наглядный пример взаимной поддержки двух братских государств в области обеспечения безопасности полетов, повышения качества аэронавигационных услуг и обеспечения регулярности воздушных перевозок.

Турция - стратегический партнер Азербайджана, в том числе и в области гражданской авиации. Воздушное пространство Азербайджана и Турции играет важную роль в широкомасштабной цепочке авиаперевозок, связывающих Европу и Азию. Этот воздушный коридор также является продолжением глобального транспортного проекта "Один пояс - один путь".

Напомним, что в 2018 году благодаря слаженной работе AZANS, аэронавигационной службы DHMI и ICAO (Международная организация гражданской авиации) состоялось открытие нового воздушного коридора, который сегодня действует между Нахчыванской Автономной Республикой и Турцией. Данным маршрутом было установлено прямое авиасообщение между двумя странами, не используя при этом воздушное пространство сопредельных государств.

Открытие нового воздушного коридора c Турцией стало значительным вкладом в дело реализации новых международных рейсов и расширения авиационных сообщений с Нахчыванской АР.