Азербайджан и Таджикистан выступили за возобновление авиарейса Баку-Душанбе

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Таджикистане Аббасали Гасанов провел встречу с министром экономического развития и торговли Таджикистана Негматулло Хикматуллозода. Как сообщает Report со ссылкой на Avesta, в ходе встречи стороны сошлись во мнении о том, что затянувшееся до сих пор возобновление рейса Баку-Душанбе отрицательно влияет на практическое развитие двухсторонних отношений.

Стороны также обменялись мнениями о претворении в жизнь пунктов протокола 3-го заседания таджикско-азербайджанской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Аббасали Гасанов проинформировал собеседника об экономических и социальных достижениях Азербайджана и отметил, что Азербайджан является лидирующим государством на Южном Кавказе, и готов поделиться опытом с дружественным Таджикистаном.

На встрече стороны коснулись перспективы объединения железнодорожных проектов Баку-Тбилиси-Карс, введение в эксплуатацию которого ожидается в ближайшее время, и Таджикистан-Афганистан-Туркменистан.

Была подчеркнута значимость коммуникационного коридора Азия-Кавказ-Европа, который будет реализован после объединения данных проектов.