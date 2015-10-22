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    Азербайджан и Таджикистан выступили за возобновление авиарейса Баку-Душанбе

    Посол Азербайджана в Таджикистане провел встречу с министром экономического развития и торговли

    Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Таджикистане Аббасали Гасанов провел встречу с министром экономического развития и торговли Таджикистана Негматулло Хикматуллозода. Как сообщает Report со ссылкой на Avesta,  в ходе встречи стороны сошлись во мнении о том, что затянувшееся до сих пор возобновление рейса Баку-Душанбе отрицательно влияет на практическое развитие двухсторонних отношений.

    Стороны также обменялись мнениями о претворении в жизнь пунктов протокола 3-го заседания таджикско-азербайджанской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

    Аббасали Гасанов проинформировал собеседника об экономических и социальных достижениях Азербайджана и отметил, что Азербайджан является лидирующим государством на Южном Кавказе, и готов поделиться опытом с дружественным Таджикистаном.

    На встрече стороны коснулись перспективы объединения железнодорожных проектов Баку-Тбилиси-Карс, введение в эксплуатацию которого ожидается в ближайшее время,  и Таджикистан-Афганистан-Туркменистан.

    Была подчеркнута значимость коммуникационного коридора Азия-Кавказ-Европа, который будет реализован после объединения данных проектов. 

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