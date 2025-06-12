Азербайджан и Таджикистан расширяют сотрудничество в сфере управления земельными ресурсами

Азербайджан и Таджикистан расширяют сотрудничество в сфере управления земельными ресурсами

Азербайджан и Таджикистан провели обмен мнениями о направлениях сотрудничества в сферах управления земельными ресурсами и кадастра.

Как передает Report, об этом сообщила Государственная служба по вопросам имущества.

Согласно информации, руководитель ведомства Метин Эйнуллаев встретился с делегацией во главе с председателем Государственного комитета по управлению земельными ресурсами и геодезии Таджикистана Ходжазаде Орифом.

На встрече была выражена удовлетворенность взаимным сотрудничеством, проведен обмен опытом в сферах государственного контроля за использованием и охраной земель, регистрации недвижимого имущества, кадастра и геодезии.

Стороны обменялись мнениями по эффективному использованию реестровых и кадастровых данных, созданию национальной инфраструктуры пространственных данных и другим возможным направлениям сотрудничества.