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Азербайджан и Таджикистан расширяют сотрудничество в сфере управления земельными ресурсами

Азербайджан и Таджикистан расширяют сотрудничество в сфере управления земельными ресурсами Азербайджан и Таджикистан расширяют сотрудничество в сфере управления земельными ресурсами
Инфраструктура
12 июня 2025 г. 11:43
Азербайджан и Таджикистан расширяют сотрудничество в сфере управления земельными ресурсами

Азербайджан и Таджикистан провели обмен мнениями о направлениях сотрудничества в сферах управления земельными ресурсами и кадастра.

Как передает Report, об этом сообщила Государственная служба по вопросам имущества.

Согласно информации, руководитель ведомства Метин Эйнуллаев встретился с делегацией во главе с председателем Государственного комитета по управлению земельными ресурсами и геодезии Таджикистана Ходжазаде Орифом.

На встрече была выражена удовлетворенность взаимным сотрудничеством, проведен обмен опытом в сферах государственного контроля за использованием и охраной земель, регистрации недвижимого имущества, кадастра и геодезии.

Стороны обменялись мнениями по эффективному использованию реестровых и кадастровых данных, созданию национальной инфраструктуры пространственных данных и другим возможным направлениям сотрудничества.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Tajikistan expand cooperation in land administration and cadastre
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Tacikistan torpaq idarəçiliyi və kadastr sahəsində əməkdaşlığı genişləndirir

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