​Азербайджан и США подписали соглашение "Открытое небо"

Баку. 6 апреля. REPORT. AZ/ Сегодня в Баку президент ЗАО "Азербайджанские авиалинии" Джахангир Аскеров и посол США в Азербайджане Роберт Секута подписали соглашение "Открытое небо" (Open Skies Agreement) по либерализации рынка авиаперевозок между двумя странами.

Как передает Report, двустороннее соглашение позволит упростить процесс организации воздушного транспорта между странами и увеличить количество коммерческих рейсов.

Документ предусматривает устранение государственного вмешательства в коммерческие решения авиакомпаний по маршрутам и ценовую политику. Это позволит операторам оказывать более приемлемые услуги в сфере пассажиро- и грузоперевозок.

Отметим, что регулярные рейсы AZAL из Баку в Нью-Йорк выполняются с 23 сентября 2013 года дважды в неделю на самолете Boeing-787.