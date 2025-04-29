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Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили перспективы расширения взаимосотрудничества

Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили перспективы расширения взаимосотрудничества Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили перспективы расширения взаимосотрудничества
Инфраструктура
29 апреля 2025 г. 12:29
Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили перспективы расширения взаимосотрудничества

Перспективы расширения взаимосотрудничества и укрепления партнерства в сфере воздушного сообщения между Азербайджаном и Саудовской Аравией стали темой обсуждения на встрече президента ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) Самира Рзаева с чрезвычайным и полномочным послом Саудовской Аравии в Азербайджане Иссамом бин Салехом аль-Джутейли.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZAL.

Стороны подчеркнули важность увеличения пассажиропотока и укрепления партнерства в сфере гражданской авиации. Было отмечено, что развитие авиасообщения позитивно скажется на развитии туризма и укреплении экономических связях между странами.

В ходе встречи напомнили, что в прошлом году Азербайджан посетили 94 300 граждан Саудовской Аравии - это свидетельствует о растущем взаимном интересе.

Отметим, что в настоящее время AZAL выполняет регулярные рейсы по маршруту Баку-Даммам-Баку два раза в неделю – по понедельникам и пятницам, а в Эр-Рияд — три раза в неделю: по понедельникам, средам и субботам.

Стороны выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем расширении маршрутной сети и укреплении воздушного сообщения между Азербайджаном и Саудовской Аравией.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Saudi Arabia discuss prospects for development of air connectivity
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Səudiyyə Ərəbistanı hava əlaqələrinin inkişaf perspektivlərini müzakirə edib 

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