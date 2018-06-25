Азербайджан и Россия вернутся к соглашению о свободном автотранзите между странами

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Россия и Азербайджан вернутся к соглашению о свободном атомобильном транзите между странами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава комитета Госдумы России по транспорту и строительству Евгений Москвичев журналистам.

"В ходе проведенных встреч мы договорились вернуться к соглашению между Россией и Азербайджаном о международных автомобильных перевозках, и решить одну самую основную проблему - транзит в России и в Азербайджане должен быть свободным, без разрешительной системы", - заявил Е.Москвичев.

Он добавил, что данная тема обсуждалась в ходе встречи спикера Госдумы Вячеслава Володина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, которая состоялась накануне.

По словам Е.Москвичева, это позволит "в разы увеличить объемы грузов из Ирана в Азербайджан и в Россию".