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    Азербайджан и Россия вернутся к соглашению о свободном автотранзите между странами

    Глава комитета российской Госдумы по транспорту Евгений Москвичев: это позволит в разы увеличить объемы грузов из Ирана в Азербайджан и в Россию

    Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Россия и Азербайджан вернутся к соглашению о свободном атомобильном транзите между странами.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава комитета Госдумы России по транспорту и строительству Евгений Москвичев журналистам.

    "В ходе проведенных встреч мы договорились вернуться к соглашению между Россией и Азербайджаном о международных автомобильных перевозках, и решить одну самую основную проблему - транзит в России и в Азербайджане должен быть свободным, без разрешительной системы", - заявил Е.Москвичев.

    Он добавил, что данная тема обсуждалась в ходе встречи спикера Госдумы Вячеслава Володина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, которая состоялась накануне.

    По словам Е.Москвичева, это позволит "в разы увеличить объемы грузов из Ирана в Азербайджан и в Россию".

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