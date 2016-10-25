Азербайджан и Россия согласовали количество разрешений для автоперевозок на ближайшие 3 года

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Азербайджан и Россия согласовали предварительное количество разрешений на 2017–2019 годы для автоперевозок. Как сообщает Report со ссылкой на сайт РЖД, это отметил заместитель генерального директора Агентства автомобильного транспорта Руслан Лужецкий на заседании азербайджанско-российской смешанной комиссии по вопросам сотрудничества в области международных автомобильных перевозок в Баку.

"Для двусторонних и транзитных перевозок грузов выдано 18 тыс. разрешений, для перевозки грузов в/из третьих стран – 1 800 разрешений и для перевозки пассажиров в нерегулярном сообщении – 1 000 разрешений", - заявил Лужецкий.

По словам директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта минтранса России Алексея Бакирея, рост объемов внешней торговли и автомобильных перевозок между Россией и Азербайджаном свидетельствует о необходимости развития международного транспортного коридора "Север – Юг".

"Объемы перевозок автотранспортом грузов между Россией и Азербайджаном за первые 9 месяцев 2016 года увеличились на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот коридор создает оптимальные возможности для перемещения транзитных грузов из Индии, Ирана, стран Персидского залива через территорию Азербайджана и Российской Федерации далее в Северную и Западную Европу", - сообщил представитель министерства.