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Азербайджан и Россия расширяют автодорогу между пограничными пунктами пропуска

Азербайджан и Россия расширяют автодорогу между пограничными пунктами пропуска Азербайджан и Россия планируют реконструировать и расширить до четырех полос автомобильную дорогу протяженностью 24 километра между погранично-пропускными пунктами “Самур” и “Ханоба”.
Инфраструктура
20 февраля 2023 г. 13:50
Азербайджан и Россия расширяют автодорогу между пограничными пунктами пропуска

Азербайджан и Россия планируют реконструировать и расширить до четырех полос автомобильную дорогу протяженностью 24 километра между погранично-пропускными пунктами “Самур” и “Ханоба”.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель премьер-министра Азербайджана, председатель Межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству между Азербайджаном и Республикой Дагестан Шахин Мустафаев на встрече с председателем правительства Дагестана, председателем комиссии Абдулмуслимом Абдулмуслимовым в Баку.

Мустафаев рассказал, что в рамках двусторонних соглашений президент Азербайджана выделил средства на реконструкцию и расширение до четырех полос автомобильной дороги протяженностью 24 километра между погранично-пропускными пунктами “Самур” и “Ханоба”, а также на реконструкцию таможенного пункта “Ханоба”.

Отметим, что по итогам встречи Ш.Мустафаев и А.Абдулмуслимов подписали план мероприятий на 2023-2025 годы по развитию основных направлений сотрудничества между Азербайджаном и Дагестаном.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Russia expanding highway between border checkpoints
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla Rusiya sərhəd-buraxılış məntəqələri arasındakı avtomobil yolunu genişləndirir

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