Азербайджан и Россия подписали соглашение о транзитных грузоперевозках по коридору "Север-Юг"

Азербайджан и Россия подписали соглашение о сотрудничестве по развитию транзитных грузоперевозок по международному транспортному коридору "Север-Юг".

Азербайджан и Россия подписали соглашение о сотрудничестве по развитию транзитных грузоперевозок по международному транспортному коридору "Север-Юг".

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта, соглашение было подписано в рамках рабочего визита министра цифрового развития и транспорта Рашада Набиева в Россию.

Согласно информации, целью соглашения, определяющего условия сотрудничества по развитию железнодорожной инфраструктуры и транзитных перевозок, является повышение эффективности транспортных связей и увеличение потенциала западного маршрута коридора Север-Юг, а также стимулирование увеличения объемов грузоперевозок железнодорожным транспортом, обеспечение баланса между темпами роста объемов перевозок и развитием железнодорожной транспортной инфраструктуры.

В ходе визита состоялась встреча Р.Набиева с заместителем председателя правительства России Виталием Савельевым и министром транспорта Романом Старовойтом.