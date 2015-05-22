Азербайджан и Россия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере железных дорог

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) подписали меморандум о сотрудничестве в ходе 62-го заседания Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ, прошедшего 20-21 мая в Беларуси, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Согласно документу, стороны нацелены на увеличение объема грузовых перевозок по маршруту Иран-Азербайджан-Россия-Европа в рамках международного транспортного коридора Север-Юг, на развитие пограничного перехода Самур (Россия) - Ялама (Азербайджан), на внедрение электронной системы управления документами, а также на установление конкурентноспособных тарифов на пассажиро- и грузоперевозку.

В связи с этим для реализации меморандума будет создана рабочая группа.