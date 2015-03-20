Азербайджан и Россия определят дату завершения строительства моста через реку Самур

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ В ходе заседания в Москве обсужден вопрос реализации Соглашения между правительством России и правительством Азербайджана о строительстве мостового перехода через реку Самур. Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу Федерального дорожного агенства России, в заседании приняли участие помощник министра транспорта России Юрий Петров, директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса России Игорь Костюченко. Азербайджанскую сторону представляли заместитель председателя ОАО "Азерйолсервис" Вагиф Гаджиев, генеральный директор ЗАО "Институт "ДорАэроПроект" Ильхам Худиев и директор НИЦ "Gidrotransproekt" Натиг Алиев.

В ходе совещания обсуждались итоги работы по задачам, поставленным главой дорожного ведомства на предыдущей рабочей встрече 12 февраля 2015 года. Также стороны разработали и согласовали календарный план выполнения проектно-изыскательских работ для строительства моста.

По итогам данного совещания было принято решение о создании расширенной рабочей группы по вопросам проектирования и строительства моста через реку Самур с привлечением представителей заинтересованных ведомств. Также глава Росавтодора поручил ФКУ Упрдор "Каспий" совместно с ОАО "Азерйолсервис" определить предварительную дату завершения строительства мостового перехода через реку Самур.